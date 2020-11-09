Кремлю будет не сладко: озвучен прогноз по отношениях США и РФ с приходом Байдена

Замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев прогнозирует, что смена президентской власти в США однозначно повлияет на политику государства по отношению к России.

Об это журналист заявил в интервью "Телеграф".

Айдер Муждабаев надеется, что избрание Джо Байдена президентом будет означать и ужесточение санкций в отношении России. Его предшественник Дональд Трамп всячески их сдерживал и играл на руку Владимиру Путину в некоторых вопросах внешней политики. И от подписания сделки о переделе мира между двумя лидерами не произошла только потому, что Трампы сдерживали американские институции.

"У Байдена жёсткая риторика в отношении РФ, а вот какие будут дела - пока вопрос", - считает журналист.

Муждабаев высказал уверенность, что "жесткое санкционное давление (Америки на Россию) будет способствовать скорейшему уходу оккупантов с Крыма и Донбасса".

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