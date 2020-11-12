Притулу обвинили в антисемитизме: что он на самом деле сказал про паломничество евреев в Умань

В четверг 12 ноября известный украинский комик Сергей Притула попал в скандал. В эфире его программы на радио НВ прозвучали антисемитские оскорбления, которые не были прокомментированы ведущим как недопустимые.

Это вызвало возмущение Объединенной еврейской общины Украины.

В эфир позвонил некто Роман из Краматорска, который назвал празднование еврейского нового года в Умани - "шабашем", а цадика Нахмана назвал "нациком хацманом".

По словам еврейской общины, Притула вступил в "доброжелательную беседу" со слушателем вместо того, чтобы сообщить о недопустимости юдофобских высказываний.

Комиссия по журналистской этике сегодня вынесла решение о публичном осуждении радио НВ и Сергею Притуле. В Комиссии отметили, что учитывая опыт Сергея, он явно не был растерян и не действовал неосознанно.

Тем не менее, стоит отметить, что Притула поддержал негодование тем, что "не прописаны правила, как это должно проходить", а не самим фактом еврейских празднований. Таким образом, по факту артист не поддерживал высказывания в адрес евреев, а наоборот сразу свернул тему разговора, заметив, что программа посвящена другой теме.

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