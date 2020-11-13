Украина может повторить сценарий Карабаха на Донбассе, но нужно подготовиться - аналитик

Украина не сможет повторить опыт войны за Карабах из-за слабого оборонного ресурса.

Такое мнение высказал "Телеграфу" аналитик Николай Белесков.

По его словам, Украина тратит на оборону в 8-10 раз меньше, чем Россия. Из-за этого провести успешную операцию на Донбассе не представляется возможным.

"В плане ресурса, если сравнивать российско-украинский конфликт с тем, что произошло в Нагорном Карабахе, мы не Азербайджан, а Армения", - считает Белесков.

В то же время, по его словам, боевые действия на Южном Кавказе дают надежду, что Украина, при правильном инвестировании, "может нарастить цену" для России за ее агрессию.

Он также отметил, что на взятие Карабаха Азербайджан потратил полтора месяца, а вот Украина сможет себе позволить лишь несколько дней.

"Но, подчеркиваю, потенциала для военного освобождения Донбасса у нас сейчас нет. Да и РФ не будет спокойно наблюдать за этой ситуацией", - подытожил он.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Может ли Украина силой вернуть Донбасс?