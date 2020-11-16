На канале Порошенко ведущий обвинил во лжи нардепа из его фракции: видео скандала в прямом эфире

Ведущий телеканала "Прямой" Микола Вересень нахамил в прямом эфире народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине.

Видео перепалки обнародовала в Facebook волонтер Маруся Звиробий.

"София готовит пост, в котором даст фактаж по каждому пункту, который можно раскрыть не за 60 секунд. Но поведения Миколы Вересня я не поняла. Ты врешь, потому что я так сказал, это еще что за фокус?", - написала Звиробий.

"Не знаю, какая муха сегодня укусила Миколу Вересня, но на мои слова, что каждый новый законопроект власти ухудшает ситуацию для предпринимателей, он обвинил меня во лжи, не давая ни времени, ни возможности четко аргументировать свою позицию. Более того, когда я встала и потребовала извинений - он обвинил меня в физическом насилии - как будто я его хочу ударить", - написала после эфира Федина у себя в Facebook.

Отметим, что перепалка случилась во время обсуждения информации о нехватке финансирования для стационарных больниц, в которых лечат больных коронавирусом.