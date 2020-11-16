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Понедельник, 16.11.2020
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В Украине серьезные проблемы с финансированием больниц, в которых лечат больных COVID-19
В Украине серьезные проблемы с финансированием больниц, в которых лечат больных COVID-19
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В Украине серьезные проблемы с финансированием больниц, в которых лечат больных COVID-19

В Украине серьезные проблемы с финансированием больниц, в которых лечат больных COVID-19
22:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Национальной службе здоровья (НСЗУ) не хватает 5,6 миллиардов гривень на финансирование больниц, в которых проходят лечение инфицированные коронавирусом пациенты. 

Об этом на заседании парламентского комитета заявил исполняющий обязанности главы НСЗУ Андрей Виленский, слова которого приводит Укринформ

"По состоянию на сегодняшний день, НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования до конца этого года учреждений здравоохранения, оказывающих медпомощь больных с COVID-19", - сказал он, добавив, что уже были отправлены запросы в Министерство здравоохранения и Министерство финансов. 

Виленский отметил, что сейчас в Украине 437 медучреждений имеют договор на стационарное лечение инфицированных коронавирусом. В мае этого года таковых было лишь 240. 

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Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 16 ноября зафиксировано более 545 тысяч случаев инфицирования коронавирусом

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Все по теме:

Коронавирус, НСЗУ, Андрей Виленский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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