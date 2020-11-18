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Зеленский решил заморозить Донбасс: в Украине сделали прогноз

Зеленский решил заморозить Донбасс: в Украине сделали прогноз
Обновлено 22:28 Сегодня Телеграф

Нынешняя власть полностью повторяет шаги своих предшественников. Я так понимаю, что Петр Порошенко подписывал "минские соглашения" с уверенностью, что он их выполнять не будет и то сможет "вырулить". То же самое делает Зеленский. Первые его слова были: "Мы сейчас быстренько договоримся, вы только нам не мешайте".

Такое мнение в интервью " Телеграфу" высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, прошло полтора года, Зеленский и компания увидели, что Россия стоит на своих позициях и не идет ни на какие компромиссы. В то же время, украинское общество не воспринимает "минские договоренности" в контексте федерализации Украины.

"С другой стороны, мне кажется, что Зеленский боится Путина и поэтому не может сделать шаг в направлении поиска другой платформы или выхода из Минска. В такой ситуации замороженный конфликт для украинской власти является наилучшим вариантом. Президент и его окружение может настаивать, что они сделали все возможное, но Россия отказывается возвращать Донбасс, поэтому конфликт там будет заморожено."

Полный текст интервью  Олега Жданова читайте на сайте в четверг, 19 ноября.

Ранее мы писали о том, что украинский политик Владимир Горбулин считает, что Путину удалось возбудить к Украине ненависть. И уход Путина не восстановит дружбу Украины с Россией.

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Все по теме:

Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Олег Жданов.

Автор:

Телеграф
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