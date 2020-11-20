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Никаких референдумов: Каспаров высказал позицию по Крыму

Никаких референдумов: Каспаров высказал позицию по Крыму
07:22 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Если в РФ к власти придут демократы, переговоров о судьбе оккупированного полуострова быть не должно, Крым стоит вернуть под контроль Украины.

Такое мнение озвучил российский оппозиционный политик, член постоянного комитета Форума свободной России Гарри Каспаров в эфире Радио Крым.Реалии.

По его словам, никакие референдумы проводить не стоит. "Переходный период никоим образом не должен сопровождаться переговорами – переговоры тут вести не о чем", - отметил он.

В то же время, решение о возвращении Крыма Украине должно быть принято новой властью РФ незамедлительно.

Каспаров считает, что в будущем у РФ нет другого выбора, кроме как отказ от имперской политики президента Владимира Путина. 

"Имперская политика в 21-м веке не приносит ничего, кроме бед и разочарований, в том числе самой России", - подчеркнул Каспаров.

Читайте также в материале "Телеграфа": СБУ арестовала более четырех десятков самолетов РФ из-за нарушения правил международных перелетов.

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Все по теме:

Украина, Россия, Крым, Гарри Каспаров.

Автор:

Телеграф
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