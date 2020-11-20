Новым послом Украины в США станет женщина: Кулеба назвал имя

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил экс-министра финансов Оксану Маркарову на должность нового посла Украины в США.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

По словам министра, к нынешнему послу Украины в Вашингтоне Владимиру Ельченко претензий по работе нет, но принцип ротации никто не отменял.

Таким образом и была предложена новая кандидатура на пост.

На фото экс-министр финансов Оксана Маркарова:

При назначении Маркаровой, "Украина впервые будет иметь в Вашингтоне Посла, которую хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, и также в МВФ", - отметил Кулеба.

Информация о том, что Маркарову отправляют "только выбивать деньги из МВФ - это бред", - подчеркнул он.

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