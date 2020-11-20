Переговоры не помогут: Илларионов дал важный совет по возвращению Украине Крыма и Донбасса

Бывший советник президента России Владимира Путина и старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов считает, что Украина не сможет вернуть временно оккупированные территории посредством переговорного процесса.

Об этом она рассказал в интервью изданию "ГОРДОН"

Илларионов заявил, что подключение США к переговорам по деоккупации украинских территорий в Будапештском или Нормандском формате не даст существенных результатов.

"Мы не знаем в истории человечества вообще, и тем более в истории человечества, скажем, последних 70 с лишним лет после Второй мировой войны, чтобы в результате переговоров оккупант оставлял свою территорию", - сказал он.

Он акцентирует внимание на том, что достижение мира и возвращение оккупированных территорий - это два разных вопроса.

Достижение мира, по его словам, в краткой и среднесрочной перспективе возможно, но не путем переговоров, а путем "обеспечения соответствующего уровня военной защиты нынешней территории Украины".

"Соответственно, обеспечения соответствующего уровня развития ВСУ, служб всех соответствующих, экономического потенциала, государственного потенциала и так далее. Это обеспечение мира", - подчеркнул Илларионов.

Он отметил, что если Украина пойдет по пути послевоенной ФРГ, то сможет обеспечить это в краткой или среднесрочной перспективе.

А вот вопросы возвращения оккупированных территорий он советует отложить "до более удобного времени". Также, по словам Илларионова, для украинских президентов будет ошибкой давать избирателям подобные обещания.

"Это сегодня невозможно. К этому можно будет прийти, когда изменится геополитическая ситуация в мире, изменится соотношение сил", - отметил он, добавив, что к этому вопросу следует вернуться, когда в Кремле будут находиться люди, которые понимают, что такое международное право и поддержание нормальных отношений с соседями.

"До тех пор, пока это не произойдет, ставить такие задачи для украинских властей бессмысленно и ошибочно", - подытожил он.

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