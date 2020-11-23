Богдан резко потеплел к Зеленскому: "Стараюсь передать сигналы как могу" (видео)

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью скандальной телеведущей Ксении Собчак.

Андрей Богдан считает у Владимира Зеленского есть реальные шансы на данный момент вновь быть избранным на пост президента во второй раз. Но, как отметил Богдан, если "дела пойдут так и дальше" то шансы резко сократятся.

"Я бы очень этого хотел, чтобы он получил второй срок президентства", - сказал Андрей Богдан.

Богдан во время интервью указал, что "подает сигналы Зеленскому как могу, потому что всё плохо закончится. Нужно собраться".

Все действия складываются из алгоритмов. Которые нужно подстраивать под конкретное действие и решение.

"Мы же все хорошие против всех плохих, в результате получается песня "Ленинграда"", - отметил Богдан.

По мнению Андрея Богдана, Зеленский волновался одинаково как при встрече с Путиным так и Трампом.

"Даже мне было бы страшно", - подытожил в конце Богдан.

Напомним, ранее Андрей Богдан заявил, что считает разговоры о втором сроке Владимира Зеленского преждевременными, поскольку пока власть не показала успехов.