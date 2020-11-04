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Богдан про Зеленского: "Ты еще ничего не сделал, какой второй срок?"
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Богдан про Зеленского: "Ты еще ничего не сделал, какой второй срок?"

Богдан про Зеленского: "Ты еще ничего не сделал, какой второй срок?"
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает разговоры о втором сроке Владимира Зеленского преждевременными, поскольку пока власть не показала успехов.

"Мне страшно. Я у нему (Зеленскому - Авт.) нормально отношусь, он неплохой человек. Ему в какой-то момент стало нравиться быть президентом. Они (окружение - Авт.) все начали ходить, как дураки, говорить о второй срок", - говорит Богдан в интервью Украинской правде.

"Но какой второй срок? Ты только взлетаешь. Ты еще ничего не сделал. У тебя еще ничего не получается. Какой второй срок?", - вопрошает экс-глава ОПУ. По его мнению, "сейчас он не думает о втором сроке... он уже думает, как досидеть первый".

"Количество отложенных проблем: Конституционный Суд - это отложенная проблема. Он ее не решил, он сказал: "потом!». Вот бах, на - ешь! Верховная Рада - это отложенная проблема. Он ее не решил. Бах! Ковид - это отложенная проблема, он ее не решил. Кабмин, экономика - это отложенная проблема? Война - это отложенная проблема? Тогда, когда ты сильный, ты должен принять решение", - аргументирует Богдан.

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Как сообщал "Телеграф", в окружении Зеленского есть серьезный конфликт между главой Офиса Андреем Ермаком и его заместителем Сергеем Трофимовым, который давно дружит с президентом.

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Владимир Зеленский, Андрей Богдан.

Автор:

Телеграф
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