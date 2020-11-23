Горбулин рассказал, как Украине победить в войне с Россией

Бывший председатель Совета национальной безопасности и обороны Владимир Горбулин объяснил, как Украина может победить Россию в войне будущего.

Об этом он рассказал "Обозревателю".

Горбулин выделяет семь шагов, которые Украине должна предпринять для победы:

1. Осознание того, что война будущего будет не такой, к которой готовится Генштаб.

Горбулин указывает на увеличивающуюся роль беспилотников в современной войне и ставит в пример действия Турции в Сирии и Азербайджана в Карабахе.

Он отмечает, что Украина тоже сделала шаги в оснащении армии.

"Однако технологическое наращивание происходит слишком медленно, не системно и без участия государственного менеджмента. То есть без политической воли", - пишет Горбулин.

2. Стоит четко идентифицировать врага.

Горбулин отмечает надобность внесения в Стратегию военной безопасности четкого определения того, что Россия это враг и того, как с ней бороться.

3. Определение своих асимметричных возможностей противодействия агрессору.

Сюда экс-глава СНБО включает информационное противодействие, развитие системы территориальной обороны, профессиональную армию и активное участие парамилитарных групп.

4. Система несилового противодействия.

"Такие средства призваны предотвратить развернутый Москвой информационный террор, проведение информационно-психологических операций с использованием кибератак, социальных сетей и средств массовой информации", - отмечает Горбулин.

5. Территориальная оборона.

По словам политика, Украина должна создать максимально враждебную для российских войск среду, чтобы лишить их возможности эффективно действовать.

6. Армия.

Горбулин вновь указывает на изменившийся характер современной войны, а потому отмечает необходимость кардинального преобразования армии, в которой стоит сосредоточиться на высокотехнологическое вооружение.

7. Технологическое преимущество.

"Наша будущая безопасность будет зависеть от способности понять, адаптировать и внедрить такие технологии, как искусственный интеллект, автономное управление и гиперзвуковые системы", - считает политик.

Ранее Владимир Горбулин представил книгу "Как победить Россию в войне будущего", в которой все тезисы развернуты более детально.

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