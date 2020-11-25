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Президент явно не готов мириться с тем, что Минэнерго откровенно работает в интересах одного олигарха – эксперт

Президент явно не готов мириться с тем, что Минэнерго откровенно работает в интересах одного олигарха – эксперт
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Николай Давыдюк

В политическую схватку за кресло министра энергетики сейчас вовлечены все ресурсы украинских олигархов. Ринат Ахметов делает все, чтобы потерявшая министерский портфель Ольга Буславец сохранила влияние и должность первого замминистра.

Так кадровые перестановки в Минэнерго прокомментировал политолог Николай Давыдюк.

«Уволенная Ольга Буславец так и не избавилась от приставки и.о., потому что для парламента была очевидной ее зависимость от Рината Ахметова. Тем не менее, и в статусе исполняющей обязанности она немало сделала для энергетического монополиста: на 40% повысил цены н электроэнергию, и останавливала работу атомных энергоблоков в угоду тепловым электростанциям ДТЭК. Неудивительно, что покровитель первого заместителя министра Буславец сейчас делает все, чтобы она не была с треском уволена из министерства. Хотя для любого нового министра, именно такое решение выглядит наиболее очевидным», - отметил политолог.

«Судя по всему, нынешний и.о. министра энергетики Юрий Бойко – временная кандидатура. Окончательное решение во многом будет зависеть от президента Владимира Зеленского. Пока ситуация выглядит так, что президент явно не готов мириться с тем, что Минэнерго откровенно работает в интересах одного олигарха. В конце концов, именно с президента люди буду спрашивать, почему цены на электроэнергию в Украине являются едва ли не самыми высокими в Европе», - резюмировал политолог.

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Телеграф
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