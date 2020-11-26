Генерал рассказал, чего ожидать Украине от президентства Байдена

После победы Джо Байдена на выборах президента в США у Украины должен быть оптимистический настрой, поскольку администрация будущего президента будет иметь более жесткую политику и стратегию в отношении России.

Такое мнение озвучил генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Стоит отметить, что Джозеф Байден лично вел "украинский кейс", когда был вице-президентом во времена Барака Обамы.

По словам генерала, когда есть стратегия, как иметь дело с РФ, можно разработать политику, необходимую для реализации этой стратегии.

Например политика в отношении Украины, Турции или Грузии и стратегия, которая включает Черноморский регион. "Я бы ожидал, что многие профессионалы вернутся к Администрации (Байдена - ред.), и они будут искать пути, как поддержать Украину", - отметил Ходжес.

В то же время, в США будут надеяться на верховенство права в Украине, прозрачность и борьбу с коррупцией.

"Я с оптимизмом смотрю в поддержку Украины со стороны Америки. Но опять же, у США будут ожидания по соблюдению прав человека в Украине и институтов либеральной демократии", - подчеркнул он.

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