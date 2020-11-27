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Венесуэла как модель успеха: эксперт объяснил, почему люди Коломойского критикуют помощь МВФ

Венесуэла как модель успеха: эксперт объяснил, почему люди Коломойского критикуют помощь МВФ
23:36 Пт, 27 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: twitter

Инвестиционный банкир и эксперт Сергей Фурса, прокомментировал заявление лидера политической партии "За майбутнє" Игоря Палицы о том, что только убогие страны берут кредиты от МВФ.

Об этом Фурса написал у себя на странице в Facebook.

"В долг сейчас не берут Венесуэла и Северная Корея. А берут в долг сейчас Польша и Австралия, США и Саудовская Аравия. Да и вообще все, кроме Северной Кореи и Венесуэлы. Потому что последним не дают в долг. Они бы может и взяли. Но дурных нема", - говорится в сообщении.

По мнению Фурсы, если Палица и его команда придут к власти, то они в Украине сделают Венесуэлу. 

"То вы потом не жалуйтесь. Ведь они прямо сейчас говорят. Это модель успеха. Так они видят успешную страну".

Со слов эксперта, в Венесуэле процветает наркобизнес, голод и бешеная инфляция.

"Это и есть успешный успех для премьер-министра от Коломойского", - подчеркнул Сергей Фурса.

Отметим, Игорь Палица в эфире "Право на власть", высказал мнение, что пердставители МВФ диктуют Украине правила и то какой должна быть налоговая политика.

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Палица считает, что Украина зависима от кредитов МВФ. Бюджет-2021 предусматривает 700 млрд. грн. займа. 

"Нам никто ничего не подарил! Нас учат жить в долг, чтобы наши дети, наши внуки и правнуки отдавали то, что одолжило государство", - сказал Палица.

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Все по теме:

МВФ, КНДР, Игорь Палица, Венесуэла, Кредиты, Игорь Коломойский, Сергей Фурса.

Автор:

Телеграф
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