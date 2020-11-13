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Близкий друг Коломойского не пропустил ни единого эфира шоу "Право на владу": журналист указал на интересный момент

Близкий друг Коломойского не пропустил ни единого эфира шоу "Право на владу": журналист указал на интересный момент
Обновлено 09:55 Сегодня Телеграф

27 августа на телеканале "1 + 1" стартовал новый сезон программы «Право на власть». За это время вышло 12 эфиров. И в каждом гостем был народный депутат Игорь Палица - близкий друг и бизнес-партнер владельца "плюсов" Игоря Коломойского.

Об этом сообщил на своей фейсбук-странице журналист Юрий Смирнов

По его словам, даже когда Палица болел COVID, он все равно был в эфире.

"Наверное, просто профессиональный человек. Других объяснений я не нахожу,"- отметил журналист.

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В комментариях к сообщению люди цитируют слова, сказанные в эфире шоу "« Это представители парламентских фракций. Вы их выбирали, вы на них и смотрите "

 

Бывший соратник Коломойского Геннадий Корбан в сентябре рассказывал, что Палица является гостем так называемых "котлетных вечеринок" Коломойского, на которых собираются только приближенные к олигарху люди.

В политикуме в последнее время участились разговоры о желании Коломойского усадить Палицу в премьерское кресло, однако пока президент Владимир Зеленский держит на этом посту Дениса Шмыгаля, длительное время работавшего в структурах ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

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Все по теме:

Игорь Палица, 1+1, Игорь Коломойский, Юрий Смирнов.

Автор:

Телеграф
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