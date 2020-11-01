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Шмыгаля могут сделать "крайним" за провалы Зеленского: эксперт объяснила, почему это плохая идея

Шмыгаля могут сделать "крайним" за провалы Зеленского: эксперт объяснила, почему это плохая идея
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф Фото: КМУ

Кабмин может быть переформатирован полностью, однако скорее всего в правительстве будет заменена лишь часть министров. 

Такое мнение "Телеграфу" высказала политолог Олеся Яхно. 

"Напомню, что программа правительства так и не была утверждена парламентом. Сейчас удобно свалить на Кабмин вину за экономические и не только проблемы. С 1 ноября повышаются цены на газ для населения. Экономические прогнозы различаются лишь степенью падения ВВП", - говорит Яхно. 

Она считает, что на каком-то этапе администрации Зеленского будет выгодно свалить ответственность за провалы на Кабмин, чтобы избежать имиджевых потерь президента.

Впрочем, Яхно убеждена, что это не случится "прямо сейчас".  

"Даже если у Зеленского этого хотят (а таких планов, как мне кажется, в данный момент нет) – время не подходящее", - говорит политолог. 

Она напомнила, что власти и так попали под шквал критики со стороны Запада, в частности из-за резонансных решений КСУ

"Раздаются мнения о возможной приостановке безвиза, о еще больших проблемах с получением кредита МВФ (с которым и так не всё просто). На этом фоне менять Кабмин с точки зрения логики власти – вряд ли уместно", - подытожила Яхно. 

Больше о том, отправит ли Зеленский правительство в отставку и кто может занять пост премьера, читайте в материале "Телеграфа": "Новые лица закончились: пойдет ли Зеленский на смену премьера и кто может сесть в кресло Шмыгаля". 

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Все по теме:

Кабмин, Владимир Зеленский, Олеся Яхно, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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