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Уволить Сытника будет сложно: стали известны положения нового проекта Кабмина по НАБУ

Уволить Сытника будет сложно: стали известны положения нового проекта Кабмина по НАБУ
17:49 Сегодня Телеграф

Проект закона о деятельности НАБУ, который вчера принял Кабмин Украины, позволяет уволить директора Бюро Артема Сытника только через Верховную Раду и негативный вердикт аудиторов.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает в своем Telegram-канале издание "Страна".

Журналисты уточнят, что такой узкий коридор для маневра в отношении отставки Сытника связан с тем, что в новом законопроекте список причин, которыми можно апеллировать в контексте увольнения главы НАБУ, остался таким же, как и в предыдущем документе.

В то же время, законопроект оставляет решение вопроса об отставке Сытника за Верховной Радой. Достаточно 150 голосов нардепов, чтобы чаша весов склонилась не в пользу действующего директора НАБУ, но решение это они могут принять только если найдутся веские причины для увольнения Сытника, которых не так уж и много.

Законопроект по отставке Сытника

Законопроект по отставке Сытника

Законопроект по отставке Сытника

Напомним, что на данный момент Сытник может освободить кресло директора НАБУ только по основаниям, которые прописаны в законе "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (ч. 4 ст. 6). Согласно этой статье, в перечень главных причин для увольнения, которых в общей сложности 13, входят следующие:

  • увольнение по собственному желанию;
  • избрание на его должность другого кандидата с его согласия;
  • увольнение в связи с достижением 65 лет;
  • состояние здоровья;
  • смена гражданства;
  • неуплата алиментов;
  • несвоевременная подача декларации и др.

Основания для увольнения Сытника

Основания для увольнения Сытника

 

Как сообщал "Телеграф", по итогам вчерашнего заседания Кабмина в Украине решили, что одним из условий для выделения очередного транша МВФ является сохранение Сытника на посту НАБУ.

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Все по теме:

Верховная Рада, НАБУ, Увольнения, Владимир Зеленский, Артем Сытник, отставки.

Автор:

Телеграф
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