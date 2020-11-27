Уволить Сытника будет сложно: стали известны положения нового проекта Кабмина по НАБУ

Проект закона о деятельности НАБУ, который вчера принял Кабмин Украины, позволяет уволить директора Бюро Артема Сытника только через Верховную Раду и негативный вердикт аудиторов.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает в своем Telegram-канале издание "Страна".

Журналисты уточнят, что такой узкий коридор для маневра в отношении отставки Сытника связан с тем, что в новом законопроекте список причин, которыми можно апеллировать в контексте увольнения главы НАБУ, остался таким же, как и в предыдущем документе.

В то же время, законопроект оставляет решение вопроса об отставке Сытника за Верховной Радой. Достаточно 150 голосов нардепов, чтобы чаша весов склонилась не в пользу действующего директора НАБУ, но решение это они могут принять только если найдутся веские причины для увольнения Сытника, которых не так уж и много.

Напомним, что на данный момент Сытник может освободить кресло директора НАБУ только по основаниям, которые прописаны в законе "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (ч. 4 ст. 6). Согласно этой статье, в перечень главных причин для увольнения, которых в общей сложности 13, входят следующие:

увольнение по собственному желанию;

избрание на его должность другого кандидата с его согласия;

увольнение в связи с достижением 65 лет;

состояние здоровья;

смена гражданства;

неуплата алиментов;

несвоевременная подача декларации и др.

Как сообщал "Телеграф", по итогам вчерашнего заседания Кабмина в Украине решили, что одним из условий для выделения очередного транша МВФ является сохранение Сытника на посту НАБУ.