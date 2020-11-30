Разумков победил коронавирус

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса – ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Наконец-то снова привычный рабочий график. Еще раз спасибо всем за искреннюю поддержку", – отметил председатель парламента.

Отметим, что Дмитрий Разумков заболел еще 11 ноября и пробыл больше двух недель на самоизоляции из-за коронавируса, поскольку его второй тест на COVID-19 также оказался положительным.

Напомним, что за прошлый месяц много политиков в Украине заболели коронавирусом.