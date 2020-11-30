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Не хватает Богдана и Гончарука: бывшие члены команды Зеленского собрались бороться с кризисами в Украине

Не хватает Богдана и Гончарука: бывшие члены команды Зеленского собрались бороться с кризисами в Украине
11:05 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Экс-руководитель СНБО Александр Данилюк, бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка и экс-глава МИД Павел Климкин заявили сегодня, 30 ноября, о создании Центра устойчивости и развития государства.

Об этом стало известно из общего заявления в Фейсбуке Данилюка, Рябошапки и Климкина.

"Сегодняшняя власть не может предложить обществу адекватные решения. Украинцы дезориентированы популистскими заявлениями и лозунгами, подменяют конкретные действия. Мы не можем оставаться в стороне, наблюдая уничтожение уже достигнутого и постепенное разрушение государственности. Поэтому, имея практический опыт реализации системных задач и реформ в ключевых государственных сферах и работы в кризисных ситуациях, мы решили объединить наши усилия с целью создания новой платформы для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы и формирования команды, способной воплотить", - сказано в сообщении.

Приоритетами направлениями центра будут,  направления, которые являются критическими для развития Украины: национальная безопасность, верховенство права, деолигархизация и антикоррупция.

Как говорится в сообщении, Украина на фоне войны переживает ряд кризисов: экономический, финансовый, пандемический. В то же время у государства нет стратегии развития, а нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который "запустит необратимые процессы потери государственности".

В сети шутят, "для настоящего Временного правительства Центру не хватает еще Андрея Богдана, Гончарука, Уманского и других специалистов". 

Напомним, бывший министр экономики Тимофей Милованов официально назначен советником главы ОП вне штата. 

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Все по теме:

Павел Климкин, Руслан Рябошапка, Александр Данылюк, Центр устойчивости и развития государства.

Автор:

Телеграф
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