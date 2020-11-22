Зеленский официально назначил Милованова. Чем экономист будет заниматься в Офисе президента

Бывший министр экономики Тимофей Милованов, который ранее признался, что работает на главу Офиса президента Андрея Ермака, официально назначен советником главы ОП вне штата.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба ОПУ.

"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака вне штата", - говорится в сообщении.

Милованов родился в 18 марта 1975 года в Киеве. Учился в КПИ и Киево-Могилянской Академии, после окончания которых получил два магистерских диплома.

Еще одну магистерскую степень по экономике получил в Университете Висконсин-Мэдисон. Преподавал в ряде западных университетов, в частности в Питтсбурге и Бонне. Почетный президент Киевской школы экономики.

Являлся главой МЭРТ в Кабмине Алексея Гончарука, однако оставил должность после роспуска правительства 4 марта 2020 года.

Как сообщалось ранее, 12 ноября с поста советника Ермака ушел Игорь Уманский.