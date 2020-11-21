Милованов признался, что работает на Ермака

Экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что уже некоторое время работает внештатным советником главы ОП Андрея Ермака.

Об этом он рассказал в Facebook.

"Вы все понимаете, какие вызовы стоят перед страной: COVID-19, финансирование бюджета, взаимоотношения с интернациональными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои познания предстанут полезными высокому управлению Украины", - написал Милованов.

При этом Милованов добавил, что остается президентом Киевской школы экономики.

Отметим, что Тимофей Милованов, работал в правительстве Гончарука, который был отправлен в отставку весной 2020 года.

Напомним, слухи о назначении Милованова советником Ермака начали ходить, после участия последнего 2 ноября, в программе "Свобода слова".