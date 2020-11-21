Скачать
Суббота, 21.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
«Крепкий иммунитет так боролся с «ковидом», что начал «выжигать напалмом» и здоровые клетки»: рассказ киевлянина
«Крепкий иммунитет так боролся с «ковидом», что начал «выжигать напалмом» и здоровые клетки»: рассказ киевлянина
Наталья Поклонская внезапно открыла правду о последствиях прихода "русского мира" в Крым (видео)
Наталья Поклонская внезапно открыла правду о последствиях прихода "русского мира" в Крым (видео)
День Достоинства и Свободы: красивые картинки и открытки с праздником
День Достоинства и Свободы: красивые картинки и открытки с праздником
Отбирать лицензии: Сенченко рассказал, как остановить информационную оккупацию Украины
Отбирать лицензии: Сенченко рассказал, как остановить информационную оккупацию Украины

Милованов признался, что работает на Ермака

Милованов признался, что работает на Ермака
10:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что уже некоторое время работает внештатным советником главы ОП Андрея Ермака.

Об этом он рассказал в Facebook.

"Вы все понимаете, какие вызовы стоят перед страной: COVID-19, финансирование бюджета, взаимоотношения с интернациональными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои познания предстанут полезными высокому управлению Украины", - написал Милованов.

При этом Милованов добавил, что остается президентом Киевской школы экономики.

Сблизившийся с Зе-командой Милованов предложил сценарий локдауна с печатаньем денег для бизнеса

Отметим, что Тимофей Милованов, работал в правительстве Гончарука, который был отправлен в отставку весной 2020 года.

Напомним, слухи о назначении Милованова советником Ермака начали ходить, после участия последнего 2 ноября, в программе "Свобода слова".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советник, ОП, Тимофей Милованов, Андрей Ермак.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Популярной порноактрисе досталось из-за вопроса о жизни без Путина
02 Переговоры не помогут: Илларионов дал важный совет по возвращению Украине Крыма и Донбасса
03 Под домом Порошенко в Козине жгли файеры: что произошло
04 На ТВ не пригодилась: телеведущая Юлия Бориско показала, чем занимается после увольнения с "1+1"
05 Максим Фадеев попал в "черный" список Минкульта: что он сделал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина отмечает День Достоинства и Свободы: что важно помнить об этой дате
Украина отмечает День Достоинства и Свободы: что важно помнить об этой дате
Днепропетровcкая область вырвалась в лидеры по числу новых случаев COVID-19: какая ситуация в других областях
Днепропетровcкая область вырвалась в лидеры по числу новых случаев COVID-19: какая ситуация в других областях
История с заехавшими в подъезд на Гелендвагене депутатами получила продолжение
История с заехавшими в подъезд на Гелендвагене депутатами получила продолжение
Михайлов день: что можно, а что категорически нельзя делать в этот праздник
Михайлов день: что можно, а что категорически нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь