Назревает скандал: в Польше издали календарь с «российским» Крымом (фото)

В Польше Мусульманская религиозная ассоциация создала календарь на 2021 год, в котором мечети в Крыму отмечены как часть Российской Федерации.

Об этом сообщил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, он надеется, что это не целевое действие, а ошибка неинформированного редактора, которую издательство просто пропустило "в спешке".

Усейнов также отметил, что направил запрос на разъяснение ситуации в Высший мусульманский колледж.

Фото того самого Мусульманского календаря: