Предсказавший президентство Зеленского политолог рассказал, кто следующий возглавит страну

Политолог Виктор Бобыренко, предсказавший президентство Владимира Зеленского, рассказал кто по его мнению, может занят пост главы государства следующим.

Об этом пишет "Украинская Правда".

"Так получилось, что у меня часто спрашивают: кто будет следующим президентом? И пока мой ответ - тот, о ком олигархи договорятся. В худшем варианте - между собой и с Россией", - считает Бобыренко.

По мнению эксперта, сейчас идет формирование олигархическими телеканалами вместе с промосковскими силами новой электоральной ниши.

Приверженцев воссоединения России с Украиной - меньшинство. Большинство избирателей "ОПЗЖ" хотят видеть независимую Украину в дружбе с РФ.

Виктор Бобыренко отмечает, что ошибочно сформировался миф о внешнем управление Украиной со стороны Запада.

"Старое правило московских грабителей. При шухере кричать: "Держи вора"."