Зеленский в крайне сложной ситуации: политологи оценили шансы импичмента президента в Украине

Разногласия между президентом Украины и парламентом только растут. Причиной этому послужил конфликт главы государства с Конституционным судом. Тем не менее импичмент Владимиру Зеленскому не грозит.

Такое мнение озвучили "Телеграфу" политэксперты Александр Палий и Виктор Бобыренко.

По словам Палия, в Украине по Конституции импичмент президента практически невозможен.

"Необходимо собрать не менее 3/4 голосов в парламенте, решения судов, а это практически нереально. Тем более в нынешних условиях", - отмечает эксперт.

Эксперт "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко, который еще в 2015 году предсказал президентство Зеленского, считает, что на закон президента касательно КСУ голосов не хватит, но и на импичмент - тоже. Однако президент все равно находится в крайне сложной ситуации.

По мнению Бобыренко: "Стороны конфликта своими заявлениями о возможном роспуске парламента или импичменте лишь провоцируют внимание к себе со стороны общества".

"Каждый будет бить себе кулаком в грудь и говорить, что он прав, апеллируя к народу", - говорит эксперт.

Стоит напомнить, что в Верховной Раде призвали судей Конституционного суда уйти в отставку.

Подробнее по теме читайте в материале "Телеграфа": Импичмента не будет, но могут появиться «зеленые человечки»: чем закончится битва Зеленского, КСУ и Рады.