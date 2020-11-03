В Раде призвали судей КСУ уйти в отставку (документ)

Судей Конституционного суда Украины, принявшие резонансное решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, должны немедленно сложить полномочия.

Такое решение приняли в Раде, о чем рассказала представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря.

"Народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады Украины обратились с заявлением к судьям Конституционного Суда, голосовали "за" Решение № 13-р / 2020, с призывом немедленно прекратить полномочия по собственному желанию", - написала она.

На вопрос, кто из парламентариев поддержал эту инициативу, Совгиря ответила, что это сделали более 200 нардепов ( от "Слуги народа", Европейской солидарности", "Голоса", "Довиры").

Народный депутат Украины от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко показал фото этого документа у себя в Telegram-канале.

Кто из судей должны уйти в отставку:

Тупицкий Александр Николаевич,

Городовенко Виктор Валентинович,

Завгородняя Ирина Николаевна,

Касминин Александр Владимирович,

Кривенко Виктор Васильевич,

Литвинов Александр Николаевич,

Мойсык Владимир Романович,

Сас Сергей Владимирович,

Слиденко Игорь Дмитриевич,

Филюк Петр Тодосьович,

Юровская Галина Валентиновна

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытки народных депутатов найти альтернативное решение проблем, возникших после резонансных решений КСУ по антикоррупционному законодательству не дадут результатов.