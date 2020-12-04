А так можно было? Зеленского заподозрили в агитации перед выборами мэра Кривого Рога

4 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением к жителям Кривого Рога, в котором призвал их ответственно отнестись ко втором туру выборов городского главы 6 декабря.

Об этом он сообщил на странице Офиса президента в Фейсбук.

Местные выборы 2020 года стали провальными для партии "Слуга народа" - ее представители не выиграли ни в одном областном центре. Кривой Рог по сути стал последним форпостом для Зеленского и команды. Показательно, что после первого тура с выборов неожиданно снялся действующий мэр Юрий Вилкул, который возглавляет промышленный город уже 10 лет.

Таким образом, во втором туре будут Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В то же время пользователи сети довольно бурно отреагировали на это заявление президента.

Некоторые пользователи заподозрили президента в агитации.

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