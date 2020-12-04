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Карабахский сценарий для Донбасса: в Украине указали на подводные камни

Карабахский сценарий для Донбасса: в Украине указали на подводные камни
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Еще с 2014 года, иногда появляются предложения неких статегов, которые видят перспективу применения той или иной, уже имевшей место быть, военной операции. И хотя, регулярно вспоминают так называемый "Хорватский сценарий" и "Карабахский", ни один из них не подходит Украине для решения конфликта на Донбассе.

Такое мнение озвучил Военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, как для Хорватии, так и для Карабаха, успех операций был обусловлен большим количеством особенностей.

В то время как у украинского конфликта есть своя специфика, а также один важный факт, что захваченая территориия Донбасса имеет многокилометровую сухопутную границу с РФ - страной, которая может с легкостью снабдить эти территории оружием.

"Если кто забыл, то все это было в 2014 году, когда бесконечным потоком из РФ в Украину перебрасывалась техника, оружие и живая сила, а с территории России по украинским войскам наносились ракетные удары", - напоминает Коваленко.

Он подчеркивает, что на сегодня украинская армия значительно увеличила военный потенциал и продолжает его наращивать, по мере принятия в строй новых видов высокотехнологичной техники. В то же время высокотехнологичная техника на Донбасса будет иметь свою специфику применения. А все потому, что оккупированные территории имеют свои особенности.

"А потому, да, операция в Нагорном Карабахе для ВСУ была полезна для изучения целого комплекса неординарных и свежих решений, но на Донбассе в своем неизменном виде она не применима", - отмечает эксперт.

Читайте также в материале "Телеграфа": Как Зеленский и Путин могут найти компромисс по Донбассу? - Алексей Венедиктов дал ответ.

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Украина, Донбасс, Александр Коваленко.

Автор:

Телеграф
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