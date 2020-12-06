Журналист объяснил, почему Зеленский не устраивает Путина

Президент Украины Влпдимир Зеленский неудобен президенту России Владимиру Путину из-за своей принципиальной позиции по военному конфликту на Донбассе - своей неготовности добровольно "сливать" регион в руки Кремля.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал специальный корреспондент "УНИАН" в Москве Роман Цимбалюк.

"Кремль ждал, что Зеленский приедет в Москву, поцелует сапог Путина, преклонит колено и скажет: "Я обещал прекратить стрелять, привозите свой триколор в Киев - в знак того, что война завершилась, мы поднимем его над Офисом президента". Но, как мы видим, этого не произошло", - сказалон.

В тоже время, журналист уточнил, что Зеленский не всегда был таким категоричным.

"Хотя на первом этапе у него были попытки лечь под Москву, но тогда в Киеве в адрес Зеленского полетели словесные нечистоты, мол "вы что совсем ку-ку, вы в какой команде играете?" – указал Цимбалюк.

Подробнее про то, почему Владимир Зеленский не оправдал надежд Кремля, читайте в материале "Телеграфа": Арестович - гениальный спикер, это одно из лучших кадровых назначений Зеленского, - Роман Цимбалюк.