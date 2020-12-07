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Зеленского отгородили от экспертной информации: в Украине бьют тревогу из-за советников Ермака

Зеленского отгородили от экспертной информации: в Украине бьют тревогу из-за советников Ермака
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

По состоянию на 23 ноября у главы Офиса президента Андрея Ермака насчитывалось 19 советников, в то время как у президента Украины Владимира Зеленского их было лишь 4.

Такие данные были предоставлены Комитетом избирателей в ответ на информационный запрос Офиса Президента. 

Советниками Зеленского являются:

  • Эндрю Мак,
  • Сергей Трофимов,
  • Олег Устенко,
  • Михаил Радуцкий.

Все они работают на внештатной основе.

А тем временем, советниками Ермака есть:

на штатной основе:

  • Лилия Пашинный,
  • Александр Козенко,
  • Андрей Ляхович,
  • Виктория Романова,
  • Вадим Голомазов;

на внештатной основе:

  • Сергей Куницын,
  • Елена Говорова,
  • Дарья Заривна,
  • Дмитрий Дячук,
  • Вадим Потаев,
  • Сергей Неклева,
  • Руслан Магомедов,
  • Михаил Подоляк,
  • Николай Беззубченко,
  • Михаил Пасечник,
  • Адомас Аудицкас,
  • Александр Роднянский,
  • Сергей Матиенко,
  • Тимофей Милованов.

Стоит отметить, что информация о проведении заседаний группы советников Президента Украины отсутствует, что может свидетельствовать, что заседания вообще не проводились.

По словам прдседателя КИУ Алексея Кошеля, данные факты свидетельствуют, что институт советников Президента фактически разрушен. "Показательным является не только низкое количество советников, но и тот факт, что в течение 2020 советники очевидно ни разу не собирались. Это означает, что глава государства максимально отгорожен от объективной экспертной информации, которую ему могли бы оказывать советники. Зато большое количество советников у руководителя офиса - это нонсенс. В соответствии с полномочиями, он должен обеспечивать работу Главы государства, в том числе и организовывать работу советников Президента", - отметил он.

Читайте также в материале "Телеграфа": Как Путин относится к Зеленскому - журналист расскрыл важную деталь.

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Все по теме:

Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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