Воду в обмен на крымских татар: в Украине раскрыли циничную тактику Кремля

Поведение России в вопросах обмена пленными напоминает логику террористов.

Об этом рассказал "Телеграфу" заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Он отметил, что единственный вопрос, который решался в Нормандском формате - обмен пленными. Муждабаев подчеркнул, что несмотря на то, что террористов меняли на заложников, в последнее время нет и этого.

"Путин ставит политические условия в обмен на людей. Россия ведет себя как террористическое государство. Захват людей и выдвижение политических требований – это логика террористов", - сказал Муждабаев.

Он выразил убеждение, что Кремль намерен обменивать удерживаемых крымских татар на подачу воды на оккупированный полуостров, а обмен "всех на всех" увязывает с принятием поправок по Донбассу в Конституцию.

"Учитывая, что Кремль требует, чтобы в украинской Конституции написали что-то вроде "мы зависим от РФ на веки вечные", в переговорах – абсолютный тупик", - сказал он, отметив, что Киев не согласится на подачу воды в Крым, равно как и не станет менять Конституцию в угоду Москве.

О том, кто может помочь сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки, читайте в материале "Телеграфа": Айдер Муждабаев: Переговоры с Россией зашли в тупик, помочь может только один человек