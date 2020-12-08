"Тревожный симптом": у Путина увидели угрозу в визите Зеленского на Донбасс

В России усмотрели "тревожный симптом" в визите президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс в День ВСУ.

Своими соображениями поделилась депутат Госдумы РФ Елена Панина в Телеграме.

Так, по ее мнению, "демонстративный визит" президента является "тревожным симптомом нарастающей угрозы эскалации конфликта".

По словам Паниной, Зеленский изначально был намерен предложить альтернативу курсу бывшего президента Петра Порошенко, который якобы хотел "милитаризировать страну, уничтожить русский язык и каноническую церковь".

Теперь же, уверена депутат, действующий президент Украины продолжает курс предыдущего руководства.

Как сообщалось ранее, Зеленский во время выступления по случаю Дня Вооруженных сил пообещал не сокращать расходы на армию и предоставить ей новую и модернизированную технику.