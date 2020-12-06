В День ВСУ Зеленский дал обещание насчет расходов на армию (видео)

Украина не будет сокращать финансирование Вооруженных сил, несмотря на сложные времена.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю Дня ВСУ.

"ВСУ получат новую и модернизированную технику, этот процесс не только продолжится, но и увеличится. Несмотря на тяжелые времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии, а следовательно, и на безопасности своей страны ", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что в этом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, и это красноречивое свидетельство достижений, а также доказательство, что государство движется по правильному пути.

"Кроме этого, наша цель - наращивать боеспособность военно-морского флота, а также объектов военно-морской инфраструктуры. Это места постоянной дислокации военно-морских частей, построение новых баз и учебных заведений", - подытожил президент.

Отметим, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины.