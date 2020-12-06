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В День ВСУ Зеленский дал обещание насчет расходов на армию (видео)

В День ВСУ Зеленский дал обещание насчет расходов на армию (видео)
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Украина не будет сокращать финансирование Вооруженных сил, несмотря на сложные времена.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю Дня ВСУ.

"ВСУ получат новую и модернизированную технику, этот процесс не только продолжится, но и увеличится. Несмотря на тяжелые времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии, а следовательно, и на безопасности своей страны ", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что в этом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, и это красноречивое свидетельство достижений, а также доказательство, что государство движется по правильному пути.

"Кроме этого, наша цель - наращивать боеспособность военно-морского флота, а также объектов военно-морской инфраструктуры. Это места постоянной дислокации военно-морских частей, построение новых баз и учебных заведений", - подытожил президент.

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Отметим, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины.

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Все по теме:

ВСУ, Поздравление, Финансирование, Вадимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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