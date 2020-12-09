Запад "кинул" Украину: политолог объяснил, как Путина накажут за Крым и Донбасс

Политолог Андрей Окара объяснил почему наказание России за агрессию против Украины не идет дальше санкций.

Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу".

"Россию многие боятся, а для некоторых она является источником определенных преференций", - сказал Окара.

Он добавил, что пока у мирового сообщества есть какие-то возможности влиять на ситуацию не идя на конфронтацию с Россией, оно будет пытаться их использовать.

По его мнению, многие видят, что Запад "кинул" Украину и продолжает это делать.

"Почему в Крыму не стреляли? Потому что Обама тогда очень-очень просил этого не делать", - сказал он, добавив, что на Украину тогда оказывалось очень серьезное давление.

Окара отмечает, что последующая помощь была не своевременной, не в тех объемах и не такой, какой должна быть.

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