Наглость России сыграла на руку Киеву в вопросе Донбасса - украинский переговорщик

Отказ России взаимодействовать в вопросе урегулирования военного конфликта на Донбассе и выполнять Минские соглашения провоцирует еще большее отторжение России в глазах западных партнеров - Германии, Франции, что, в свою очередь, позитивно сказывается на имидже Украины.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш.

"Можно констатировать, что поведение России спровоцировало консолидацию позиций Германии, Франции и Украины. Это вызывает резкое раздражение Кремля, чего он не скрывает в публичных заявлениях", - говорит он.

Что касается общей геополитической ситуации вокруг Украины, то, по его мнению, "есть повод говорить об усилении санкций против России".

В тоже время, по словам Гармаша, не стоит закрывать глаза на негативные последствия для Донбасса такого поведения России, которая в прямом смысле саботирует буквально все инициативы, которые могли приблизить мир в воюющем регионе.

"Я не вижу изменений. Какое было наглое поведение, такое и осталось… Украина выполнила практически все обязательства, которые могла. В одностороннем порядке. Открыли новые КПВВ, несмотря на карантин. Дали согласие на разминирование по 19 участкам, на разведение сил и средств на четырех новых участках. Были готовы имплементировать формулу Штайнмайера в закон об особом статусе. Четыре раза передавали списки на обмен по формуле «всех на всех». К сожалению, почти все процессы блокируются российской стороной", - констатирует участник ТКГ.

Но глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса уверен, что России все же придется "отвечать перед остальными представителями "четверки", почему она это делает".

Подробнее о результатах парижского саммита 9 декабря 2019 года, на который год назад возлагались большие надежды, читайте в материале "Телеграфа": Годовщина встречи Зеленского и Путина: что изменилось за это время и станет ли Донбасс вторым Приднестровьем.