Скачать
Среда, 09.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Телеграф" узнал, на сколько обеднели украинские водители с введением фотофиксации нарушений ПДД
"Телеграф" узнал, на сколько обеднели украинские водители с введением фотофиксации нарушений ПДД
Итоги 9 декабря: введение зимнего локдауна, Кернеса признали мэром без присяги
Итоги 9 декабря: введение зимнего локдауна, Кернеса признали мэром без присяги
Интер 0:0 Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Интер 0:0 Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Локдаун после новогодних праздников не даст эффект: эпидемиолог назвал причину
Локдаун после новогодних праздников не даст эффект: эпидемиолог назвал причину

Наглость России сыграла на руку Киеву в вопросе Донбасса - украинский переговорщик

Наглость России сыграла на руку Киеву в вопросе Донбасса - украинский переговорщик
23:24 Сегодня Телеграф

Отказ России взаимодействовать в вопросе урегулирования военного конфликта на Донбассе и выполнять Минские соглашения провоцирует еще большее отторжение России в глазах западных партнеров - Германии, Франции, что, в свою очередь, позитивно сказывается на имидже Украины.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш.

"Можно констатировать, что поведение России спровоцировало консолидацию позиций Германии, Франции и Украины. Это вызывает резкое раздражение Кремля, чего он не скрывает в публичных заявлениях", - говорит он.

Что касается общей геополитической ситуации вокруг Украины, то, по его мнению, "есть повод говорить об усилении санкций против России".

В тоже время, по словам Гармаша, не стоит закрывать глаза на негативные последствия для Донбасса такого поведения России, которая в прямом смысле саботирует буквально все инициативы, которые могли приблизить мир в воюющем регионе.

"Я не вижу изменений. Какое было наглое поведение, такое и осталось… Украина выполнила практически все обязательства, которые могла. В одностороннем порядке. Открыли новые КПВВ, несмотря на карантин. Дали согласие на разминирование по 19 участкам, на разведение сил и средств на четырех новых участках. Были готовы имплементировать формулу Штайнмайера в закон об особом статусе. Четыре раза передавали списки на обмен по формуле «всех на всех». К сожалению, почти все процессы блокируются российской стороной", - констатирует участник ТКГ.

Но глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса уверен, что России все же придется "отвечать перед остальными представителями "четверки", почему она это делает".

Подробнее о результатах парижского саммита 9 декабря 2019 года, на который год назад возлагались большие надежды, читайте в материале "Телеграфа": Годовщина встречи Зеленского и Путина: что изменилось за это время и станет ли Донбасс вторым Приднестровьем.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что будет запрещено во время январского локдауна в Украине: появилась инфографика
02 Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе: Путин отличился новым перлом про СССР
03 Кабмин объявил даты зимнего локдауна в Украине
04 "Бежал по переходу, держась за бок": новые детали и видео с места смертельной поножовщины в центре Киева
05 На популярном курорте на Львовщине застрелили "криминального авторитета" (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Владелица &quot;Ведьма бара&quot; Олеся Остафиева о новом локдауне: нас снова сделали крайними
Владелица "Ведьма бара" Олеся Остафиева о новом локдауне: нас снова сделали крайними
Не можешь победить коррупцию, возглавь ее: депутат повеселил выступлением в Харьковском горсовете (видео)
Нардеп оконфузился своим выступлением в Харьковском горсовете - в сеть попало видео
Коронавирус поразил мэра Одессы
Коронавирус поразил мэра Одессы
Срок действия водительских прав в приложении «Дія» продлили
Срок действия водительских прав в приложении «Дія» продлили
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь