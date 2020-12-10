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Венецианская комиссия ответила на вопрос Зеленского о конституционном кризисе

Венецианская комиссия ответила на вопрос Зеленского о конституционном кризисе
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Борьба с коррупцией является важным элементом государства, управляемого верховенством права, но также и уважает Конституцию и конституционное правосудие.

Об этом говорится на сайте Венецианской комиссии в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского в отношении конституционного кризиса, созданного решением Конституционного суда Украины 27 октября.

"Парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решения. В свою очередь, Конституционный Суд, как и любое другое государственное учреждение и суд, с одной стороны, заслуживает институционального уважения, но, с другой стороны, должен уважать свои собственные процедуры и ради конституционной стабильности и правовой определенности должен принимать решения, которые в целом соответствуют собственной судебной практике. Еще более важно то, что Конституционный суд должен решать в рамках параметров его законных полномочий и юрисдикции", - говорится в документе.

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По мнению Венецианской комиссии, решение Конституционного суда Украины "не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей". 

Комиссия пришла к таким решениям этого вопроса: 

  • Что касается статьи 366-1 Уголовного кодекса, признанной Конституционным судом недействительной, восстановить уголовную ответственность за подачу заведомо ложной декларации или за ее непредставление, но закон может более подробно указать санкции, соответствующие степени уголовной ответственности, с сохранением, например, наказания в виде тюремного заключения для случаев выше определенного порога и для преступников, действующих с умыслом.

  • Что касается полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции проверять декларации, то все полномочия в отношении государственных должностных лиц, кроме судей, могут быть восстановлены, поскольку на них не влияют доводы решения Конституционного суда.

  • Что касается полномочий этого агентства по отношению к судьям, то в законе могут быть предусмотрены дополнительные гарантии с целью защиты от возможных злоупотреблений.

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Все по теме:

Верховная Рада, КСУ, Венецианская комиссия, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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