Венецианская комиссия ответила на вопрос Зеленского о конституционном кризисе

Борьба с коррупцией является важным элементом государства, управляемого верховенством права, но также и уважает Конституцию и конституционное правосудие.

Об этом говорится на сайте Венецианской комиссии в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского в отношении конституционного кризиса, созданного решением Конституционного суда Украины 27 октября.

"Парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решения. В свою очередь, Конституционный Суд, как и любое другое государственное учреждение и суд, с одной стороны, заслуживает институционального уважения, но, с другой стороны, должен уважать свои собственные процедуры и ради конституционной стабильности и правовой определенности должен принимать решения, которые в целом соответствуют собственной судебной практике. Еще более важно то, что Конституционный суд должен решать в рамках параметров его законных полномочий и юрисдикции", - говорится в документе.

По мнению Венецианской комиссии, решение Конституционного суда Украины "не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей".

Комиссия пришла к таким решениям этого вопроса: