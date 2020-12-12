Количество госохраны у главы КСУ Тупицкого взволновало сеть

Бивший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук раскрыл количество охранников, которые приставлены к его преемнику Аллександру Тупицкому.

Об этом он рассказал на своей странице в «Фейсбук».

«Друзья, вы знаете, что в Тупицкого - 7 государственных охранников? От чего они его охраняют? От выводов Венецианской Комисси?» - удивился Шевчук.

Он отметил, что когда был председателем КС, отказался вообще от государственной охраны, поскольку считал, что на такой должности в европейской стране охрана не нужна.

«Сейчас я понимаю, что это была ошибка. Надо было меня охранять от Тупицкого», - добавил Шевчук.

Люди по разному стали комментировать этот пост: «В Януковича тоже было много охранников, не помогло», «Показательно», «Откажется от них, когда поедет в Крым», «Я помню как вы ездили на метро».

Украинский журналист и политик Сергей Лещенко тоже прокомментировал эту ситуацию. Он напомнил, что недавно в жизни Тупицкого случилось неприятное событие - его, а также судью-докладчика по делу об уничтожении электронных деклараций Игоря Слиденко выселили с государственной резиденции, где они квартировались.

«Вы за то, чтобы кроме госдачи, офис президента забрал у Тупицкого и госохрану?» - отметил Лещенко.

Напомним, что 14 сентября глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий задекларировал заработную плату 216 769 гривен за прошлый месяц, которая должна была стать государственной гарантией независимости решений суда