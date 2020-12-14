Санкциями Россия прикрывает своих агентов в украинской власти, - политолог

Почему именно сейчас появились новые антиукраинские санкции от России? Своим мнением с «Телеграфом» поделилась аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно.

«Новые санкции против украинцев – в определенной мере пропагандистский шаг со стороны России. Как во многом и предыдущие санкции, которые вводили еще при пятом президенте и при предыдущем составе парламента», – отмечает Олеся Яхно.

По ее словам, время для объявления о санкциях может быть связано с ужесточившейся риторикой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

«Тот же Кравчук (первый президент Украины, главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук – ред.) заявил недавно, что если Россия продолжит блокировать переговорный процесс, мы можем предложить западным партнерам отключить ее от международной платежной системы SWIFT. После избрания Байдена президентом США риторика Украины стала более жесткой. А Россия, похоже, решила таким образом (санкциями) ответить в пропагандистской плоскости», – размышляет аналитик.

Вторым поводом для увеличения санкционного списка Олеся Яхно называет желания Кремля закамуфлировать там политиков, которые продвигают в Украине пророссийскую линию. Так они получают возможность аргументировать в стиле: «Против меня ввели санкции – какой же я пророссийский?»

Кроме того, подчеркивает аналитик, в список внесли тех, кого хотели «наказать». К примеру, украинских политиков (как с пророссийской позицией, так и нет), которые в каких-то сферах отказались сотрудничать с РФ.

Таким образом, резюмирует Олеся Яхно, новый санкционный список, как и предыдущие, имеет несколько мотиваций. Где-то - пропаганда, где-то чтобы кого-то «спрятать», где-то – чтобы кого-то «наказать».