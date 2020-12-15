Зеленский хочет назначить новых министров в Украине: журналисты назвали имена кандидатов

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на фракционном заседании "Слуги народа" рассмотреть кандидатуры новых министров.

Об этом сообщает Украинская правда в Телеграм.

"На должности министров энергетики и образования претендуют Юрий Витренко и Сергей Шкарлет", - сказано в сообщении.

Также, согласно источникам УП, на пост министра по вопросам ветеранов рассматривают кандидатуру Юлии Лапутиной.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявляла, что "слуги" соберутся на заседание вечером 15 декабря, чтобы обсудить возможность назначения министра образования и науки и министра энергетики.

По ее словам, на эти должности скорее всего будут предлагаться нынешние исполняющие обязанности руководителей соответствующих министерств Сергей Шкарлет и Юрий Бойко.