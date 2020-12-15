Пострадала девушка: выяснилось, почему в центре Киева свернули протесты

Причиной того, что протестующие ФОПы ушли с Майдана Независимости, стало ЧП, которое произошло во время разгона полицейскими. Одна из участниц протеста получила травму глаза.

Об этом сообщает Telegram-канал "Klymenko Time".

"Лицо перебинтовано. Характер травм пока непонятен", - говорится в сообщении.

При этом, протестующие сильно возмущены тем, что против них применили силовой захват. По их словам, они "стояли мирно и ни к кому не проявляли агрессии".

В тоже время, силовиков вокруг Майдана по-прежнему много. Оставшиеся три палатки участники акции убрали сами. К этому протестующих побудил организатор акции Сергей Доротич, аргументировав это тем, что "не хочет, чтобы пострадали люди".

Отметим, что ранее в МВД сообщили, что в стычках пострадали около 40 полицейских.

Напомним, что ранее что станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" закрыты на вход и выход из-за сообщения о минировании.