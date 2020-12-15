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Авария на Шулявском мосту, ряд ДТП и протесты парализовали центр Киева: что там происходит

Авария на Шулявском мосту, ряд ДТП и протесты парализовали центр Киева: что там происходит
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф

Во вторник, 15 декабря, на фоне "налогового Майдана" в Киеве и ЧП с Шулявским мостом, в Киеве произошли ряд ДТП, которые окончательно парализовали движение в центре столицы, создав большое количество пробок.

Про частичное ограничение движения в районе Шулявского моста сообщила патрульная полиция Киева.

"В связи с падением столбов линии электропередач на Шулявском путепроводе движение ограничено в направлении станции метро Дорогожичи. Выбирайте другие маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств",  – говорится в сообщении.

Тем временем ситуация с протестами предпринимателей ФЛП снова обострилась.

"Не успели мы обрадоваться, что всё более-менее утихло, как начался разгон митингующих правоохранителями", - пишет "Киев оперативный" в Telegram, отмечая, что до этого "накал страстей поутих", и никаких стычек между полицией и митингующими не было.

Причем, по словам активистов, за время "затишья" ФОПы даже успели организовать мини-сцену, откуда озвучивали требования к правительству.

Отметим, что ранее в МВД сообщили, что в стычках пострадали около 40 полицейских.

Вишенкой на торте и так "распаленного" протестами и ЧП центра Киева стали несколько ДТП, которые добавили свою ложку дегтя в и так не простую ситуацию с движением по центру города, учитывая еще и тот факт, что станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" закрыты на вход и выход из-за сообщения о минировании.

Пробки

Позже стало известно, то протестующие решили свернуть свой лагерь и ути с центра Киева.

Как сообщалось ранее, потасовки начались после того, как Доротич заявил, что демонстранты будут размещать палатки на Майдане, а полиция попыталась их остановить. 

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ДТП, Пробки, Аварии, Шулявский мост.

Автор:

Телеграф
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