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Налоговый Майдан и минирование: что сейчас происходит в центре Киева (фото и видео)

Налоговый Майдан и минирование: что сейчас происходит в центре Киева (фото и видео)
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф фото: Telegram-канал "Klymenko Time"

Во вторник, 15 декабря, в Киеве, где уже прошли первые столкновения протестующих ФЛП с полицией, на вход и выход закрыли станции метро "Хрещатик" и "Майдан Независимости" из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.

"Станции метро "Крещатик", "Майдан Независимости" и пересадку закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!" – говорится в сообщении.

В Telegram-канале "Klymenko Time" при этом указывают на интересную деталь. Оказывается, "информация про минирование поступила от полиции только по запросу СМИ".

"Чуть позже пресс-служба КГГА, кстати, обновила информацию и тоже озвучило причину. То есть тоже дали информацию не сразу. Обещают сообщить, когда ситуация разрешится. Но мы, думается, знаем когда. И предскажем, что проверять станции будут подольше", - добавляют в Telegram-канале.

Тем временем, по данным Telegram-канала "Украина 24", протестующим предпринимателям в центре Киева "все же удалось установить несколько палаток на Майдане Независимости, акция протеста продолжается".

"Хотели спокойных предновогодних прогулок на Майдане и по центру Киева?" – задаются риторическим вопросом в Telegram-канале "Klymenko Time", добавляя, что "вообще забавно наблюдать за этим "народным протестом".

По словам журналистов, все плакаты не нарисованы, а напечатаны.

Митинг Киев

У митингующих сотни флагов. Помимо этого на Майдане даже заметили "традиционную для таких киевских акций машину с громкоговорителями". Также авторы Telegram-канала отмечают, что цена аренды за такую машину порядка 10 тысяч гривен в день.

Протестующие в Киеве

Также известно, что митингующие в Киеве ФОПы объявили о начале "налогового Майдана". Как уточняет Telegram-канал "Труха Харьков",  уже произошли первые столкновения с полицией.

"Митингующие заявили, что установят палаточный городок, и никуда не уйдут, пока их требования не выполнят", - добавили в Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, потасовки начались после того, как Доротич заявил, что демонстранты будут размещать палатки на Майдане, а полиция попыталась их остановить. 

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Киев, Майдан, Налоговый ый.

Автор:

Телеграф
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