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Шмыгаль оправдался за финансирование медицины в Украине на 2021 год

Шмыгаль оправдался за финансирование медицины в Украине на 2021 год
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Согласно Госбюджету в 2021 году в Украине ожидаются рекордные расходы на медицину, размером в почти 160 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, данная сумма на 30 млрд больше, чем в 2020 году, и почти на 65 млрд больше, чем в 2019. 

Таким образом, за 2 года финансирование медицины повысится более чем на 60%.

В то же время в 2021 году зарплаты медработников будут  повышены на 30%. При этом на следующий год планируется дооснащение 210 приемных отделений опорных больниц. Для этого будет закуплено почти 450 автомобилей скорой медицинской помощи. 

"Финансирование борьбы с коронавируса будет обеспечено на должном уровне. Государство продолжит обеспечивать бесплатное лечение для людей, а также все доплаты медикам, которые борются с COVID", - отметил Шмыгаль.

Читайте также в материале "Телеграфа": Почему в госбюджете на 2021 недофинансировали здравоохранение? - Андрей Рева дал ответ.

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Все по теме:

Бюджет, Медики, Медицина, Зарплаты, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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