Зеленский стал «разочарованием 2020 года»: результаты опроса

В Украине около 42 процентов граждан считают президента Владимира Зеленского разочарованием года.

Об этом сообщили результаты исследования Центра Разумкова.

Стоит отметить, что политиком 2020 признано Зеленского - его назвали 20% респондентов, хотя этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года (тогда политиком года его назвали 46%).

10% опрошенных назвали Политиком года П. Порошенко,

5% - Ю. Бойко,

4% - Медведчука,

3% - Д. Разумкова,

3% - Ю.Тимошенко,

2% - В.Кличко,

2% - В. Гройсман,

1% - И. Смешко,

1% - А. Шария.

36,5% не смогли в таком качестве назвать ни одного политика (в 2019р. - 24%).

При этом, несмотря на то, что 20% респондентов назвали В. Зеленского Политиком года, заметно больше (42%) назвали его разочарование 2020 года.

10% Разочарованием года считают П. Порошенко,

2% - В. Медведчука, Д. Шмыгаля, Ю. Тимошенко, А. Ляшко, А. Гончарука,

1% - С. Вакарчука.

о разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов,

17% не смогли в таком качестве назвать никого.

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