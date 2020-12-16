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Зеленский стал «разочарованием 2020 года»: результаты опроса

Зеленский стал «разочарованием 2020 года»: результаты опроса
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине около 42 процентов граждан считают президента Владимира Зеленского разочарованием года.

Об этом сообщили результаты исследования Центра Разумкова.

Стоит отметить, что политиком 2020 признано Зеленского - его назвали 20% респондентов, хотя этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года (тогда политиком года его назвали 46%).

  • 10% опрошенных назвали Политиком года П. Порошенко,
  • 5% - Ю. Бойко,
  • 4% - Медведчука,
  • 3% - Д. Разумкова,
  • 3% - Ю.Тимошенко,
  • 2% - В.Кличко,
  • 2% - В. Гройсман,
  • 1% - И. Смешко,
  • 1% - А. Шария.
  • 36,5% не смогли в таком качестве назвать ни одного политика (в 2019р. - 24%).

При этом, несмотря на то, что 20% респондентов назвали В. Зеленского Политиком года, заметно больше (42%) назвали его разочарование 2020 года.

  • 10% Разочарованием года считают П. Порошенко,
  • 2% - В. Медведчука, Д. Шмыгаля, Ю. Тимошенко, А. Ляшко, А. Гончарука,
  • 1% - С. Вакарчука.
  • о разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов,
  • 17% не смогли в таком качестве назвать никого.

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Украина, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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