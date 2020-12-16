Зеленский стал «разочарованием 2020 года»: результаты опроса

В Украине около 42 процентов граждан считают президента Владимира Зеленского разочарованием года.
Об этом сообщили результаты исследования Центра Разумкова.
Стоит отметить, что политиком 2020 признано Зеленского - его назвали 20% респондентов, хотя этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года (тогда политиком года его назвали 46%).
При этом, несмотря на то, что 20% респондентов назвали В. Зеленского Политиком года, заметно больше (42%) назвали его разочарование 2020 года.
Читайте также в материале "Телеграфа": Зеленский собирается на отдых после открытия елки - сеть в недоумении.