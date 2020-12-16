«Слугам народа» хотят запретить критиковать Зеленского и министров: фото документа слили в сеть

16 декабря народным депутатам от фракции "Слуга народа" предложили подписать фракционную соглашение, определяющее принципы их работы и поведения. Документ был составлен председателем фракции Давидом Арахамией.

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на информаторов из "Слуги народа".

Само соглашение определяет, что основной целью деятельности депутата является реализация предвыборных программ президента Украины и партии "СН".

Таким образом, эффективность нардепов определяется на основании посещаемости пленарных заседаний и заседаний комитетов, голосования, соблюдение дисциплины и депутатской этики. В случае, если позиция нардепа не совпадает с позицией фракций, он указывает на это. Кроме этого, "Слуги народа" должны активно распространять информацию об успехах Владимира Зеленского.

В соглашении отмечается, что нардепы обязуются ходить на все заседания, кроме случаев, когда есть уважительные причины "прогула", объяснять причины своего отсутствия, участвовать во всех голосованиях, а не кнопкодавить, поддерживать законодательные инициативы Зеленского и фракции, если они имеют поддержку большинства. Также они имеют по крайней мере за один день предупреждать об отсутствии на пленарном заседании, а в случае форс-мажора - хотя бы за два часа. Также подписанты обязуются соблюдать этику в отношении президента, руководства парламента, министров, друг друга и "не высказываться негативно в адрес своих коллег-народных депутатов от партии " Слуга народа ".

Напоследок депутатов просят согласовывать с пресс-службой донесения в СМИ позиций фракции и защищать и отстаивать позицию партии и фракции в медийном пространстве.

Фото самого документа:

Фото: Lb.ua

Стоит напомнить, что ранее 15 декабря состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором рассматривали кандидатуры на посты министра экологии и министра аграрной политики.