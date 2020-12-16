В Чехии продолжают систематически преследовать своих граждан, которые участвовали в боевых действиях на стороне РФ на Донбассе. Так, закон не обошел и 26-летнего Лукаша Н. из Карловых Варов, который в 2015-2016 гг. воевал против украинской армии во составе незаконных формирований.

Об этом сообщил украинский дипломат Евгений Перебийнис.

Согласно тексту обвинения, Лукаш "прошел подготовку, был вооружен и снабжен военными формированиями сепаратистских структур, выполнял различные военные задачи, такие как разведка, охрана и патруль, участвовал в боях против украинских военных с намерением ранить или убить". По словам прокурора обвиняемого упомянутые действия он совершил сознательно, а во время военных действий даже был ранен и несколько недель провел в госпитале.

Таким образом за участие в террористической деятельности прокуратура предлагает осудить Лукаша до 16 лет тюрьмы.

Хотя обвиняемый в следствии отказался давать показания, однако доказательства фотографий и видео, снятых на мобильный телефон, достаточно оснований для передачи дела в суд. В одном из этих видео он признается в духе подавляющего большинства жертв российской пропаганды, что пошел бороться с "украинскими фашистами".

Российское "зомбирование" отрицательно повлияло на психику этого гражданина. Пословам его девушки, после возвращения домой Лукаш очень изменился - "стал агрессивным, стардал от кошмаров, ночью держал нож под подушкой, издавал звуки похожие на звуки из ужастика", из-за чего был вынужден обратиться к психиатрам.

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