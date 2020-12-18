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Руководство САП подписало подозрение заместителю Ермака Татарову: появилась его реакция

Руководство САП подписало подозрение заместителю Ермака Татарову: появилась его реакция
14:47 Сегодня Телеграф фото: Олег Татаров\Telegram

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук якобы подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, несмотря на старания генпрокурора Ирины Венедиктовой воспрепятствовать этому.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники.

Так, по словам собеседника издания, подозрение Татарову должны вручить 18 декабря. На данный момент детективы НАБУ уже получили право на задержание Татарова и проведение обысков в Офисе президента и по месту его жительства.

Эту информацию подтвердил и главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, поделившись на своей странице в Facebook несколькими интересными моментами.

"Задержание при вручении подозрения не предполагается, уточнили источники в САП, дальнейшие процессуальные действия будут после вручения подозрения", - написал он.

Кроме того, по словам журналиста, первое подозрение Татарову было выписано 1 декабря прокурором САП Романом Сымкив.

"Однако вручение было сорвано, поскольку за несколько часов Сымкив был лишен доступа к делу в электронном реестре решением генерального прокурора и отстранен от дела. Надеюсь, сейчас новых "сюрпризов" не последует", - добавил Бутусов.

Бутусов про подозрение Татарову

В свою очередь, в своем Telegram-канале Олег Татаров опровергает все обвинения в свой адрес и собирается "доказать свою невиновность и достойно ответить".

Татаров про обвинения САП

Напомним, речь идет про дело о завладении 81 млн гривен Национальной гвардии Украины, в котором, по данным НАБУ,  Татаров оказался замешан.

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Все по теме:

САП, Подозрение, Олег Татаров.

Автор:

Телеграф
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