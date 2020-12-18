В Украине рассказали, как война за Карабах может помочь вернуть Донбасс

Участник политической подгруппы в ТКГ Сергей Гармаш указал на опыт Азербайджана в возвращении оккупированных территорий.

Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу".

"Это живой, конкретный пример того, что переговоры можно вести десятки лет, но при этом каждый день следует готовиться к освобождению своей территории. Тем более, если переговоры не дают должного эффекта", - сказал Гармаш.

Он считает, что если не будет иных вариантов, то Украине стоит быть готовой к силовому возвращению оккупированных территорий, когда сложится благоприятная геополитическая обстановка.

По его словам, есть надежда на то, что следующий год будет более продуктивным в плане решения конфликта на Донбассе, а также в приближении победы в гибридной войне России против Украины.

Больше о положении дел в политической битве за Донбасс читайте в материале "Телеграфа": Власть утратила иллюзии по поводу быстрого мира с Россией, - Сергей Гармаш.