Байден здесь не помощник: как Украина будет решать вопрос с Донбассом

Смена главы Белого дома не решит проблему Донбасса.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

По его словам, после прихода Джо Байдена к власти, роль Украины останется "традиционной" и сведется к сдерживанию России. Это, по мнению Толстова, не предполагает урегулированию наиболее острых противоречий, и тем более, полного примирения с Москвой.

"Иными словами, конфликт на Донбассе Байден не решит. И, вероятно, даже не будет пытаться это сделать на основе Минских соглашений. А других механизмов на данном этапе попросту нет", - сказал он.

Толстов считает, что вопросы продолжения переговоров с Россией будут решаться на уровне функционеров среднего звена МИД в диалоге с Францией и Германией.

Больше о последствиях президентства Байдена для Украины читайте в материале "Телеграф": Большой сделки между США и Россией не будет, вопрос Донбасса Байден не решит, - Сергей Толстов.