Каждый десятый украинец выступает за военный союз с РФ, но большинство хотят в НАТО и ЕС – опрос

Большинство украинцев (48%) считают, что Украина должна следовать в направлении интеграции с Европейским Союзом.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в котором приняли участие 2004 человека из 131 населенного пункта Украины.

При этом, сторонников интеграции с РФ в Украине 13%, еще почти треть не желает интегрироваться ни с одним из союзов. Сторонников евроинтеграции ожидаемо больше всего на западе (72%) и в центре (52%) Украины.

В свою очередь, сторонников европейской интеграции (36%) почти столько же, сколько и сторонников неприсоединения к любым из союзов (33%), а сближение с РФ здесь поддерживают 23%.

На востоке страны практически одинаковые группы поддерживают интеграцию с ЕС и с РФ - таких здесь 24% и 26% соответственно, а относительное большинство (40%) не поддерживают никаких союзов.

При этом, 42% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, военный союз с РФ поддерживают 11%, внеблоковый статус 34%. На западе и в центре вступление в НАТО поддерживают больше всего (68% и 47% соответственно), на юге и востоке вступление в НАТО поддерживают менее 26% и 16% соответственно, но и союз с РФ здесь не поддерживают. Больше всего в этих регионах склоняются к внеблоковому статусу - 42% на юге и 54% на востоке.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что 12% украинцев надеются на снижение стоимости тарифов на коммунальные услуги в 2021 году.